Lookman savaşı!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi. 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızın Atalanta'dan ayrılmak istemesi ve İtalyan kulübünün de satışa sıcak bakması üzerine devreye giren iki ezeli rakip, Ademola Lookman için adeta teklif yarışına girişti. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana adı geçen isimlerden olan Lookman için devreye girdi. İtalyan basınına göre Galatasaray, Lookman'a sezon başı yaklaşık 9 milyon Euro net maaşlık süper bir teklif yapmayı düşünürken, Fenerbahçe ise 10 milyon Euro'luk bir teklifi masaya koydu. Bu sezon Atalanta formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki oyuncu, yalnızca 1 kez gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Atalanta ve oyuncu ile temaslarını sürdürdüğü öne sürülen sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi 2027 Haziran'da bitecek oyuncu için bonservis pazarlığına da girdiği iddia edildi. Piyasa değer 40 milyon Euro olan Nijeryalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin şartlarını zorlayacağı da gelen haberler arasında.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLAN'IN RADARINDA

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ancak kaptanlığa getirilen Çağlar Söyüncü'ye İtalya'dan talip çıktı. Stoper rotasyonuna tecrübeli ve lider bir oyuncu arayan AC Milan'ın milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Daha önce de defalarca milli stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan İtalyan ekibinde sportif direktör Igli Tare'nin 5'inci stoper olarak Çağlar'ı takımda görmek istediği öne sürülürken, Milan'ın devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

JADON SANCHO İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlarda Jadon Sancho heyecanı yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho'nun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu, milli arada menajeri ile birlikte Karaköy'de bir otelde konaklarken, iddialara göre, Sancho'nun kaldığı otelde, aynı gün Fenerbahçeli bir yönetici de görüldü. Ancak bu durumun tesadüf mü yoksa bir transfer görüşmesi için mi olduğu bilgisine henüz ulaşılamadı. Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jadon Sancho'nun adı yaz döneminde Türk kulüpleriyle ciddi şekilde anılmıştı. Bu sezon Aston Villa'da sadece 3 maça ilk 11'de başlayabilen ve toplamda 8 karşılaşmada 366 dakika forma giyen Jason Sancho, gol ve asist katkısı yapamadı.