Altay’da Ceyhun Gülselam hazır kıta

TFF 3. Lig 4. Grup'ta düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Altay'da tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam'ın sakatlığını atlattığı bildirildi. Geçen sezon çapraz bağları koptuktan sonra ameliyat olup, bu sezon 4'üncü haftada İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçının ikinci yarısında oyuna girerek sahalara dönen 37 yaşındaki gurbetçi ön libero, Bornova 1877 deplasmanı ve Söke 1970 karşılaşmalarında da görev yapmıştı. Adalesindeki yırtık nedeniyle Tire 2021 (D), Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor müsabakalarında kadroda yer almayan Ceyhun'un iyileşerek takımla çalışmalarda yer aldığı bildirildi. Deneyimli oyuncunun 30 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Alanya 1221 müsabakasında formasına yeniden kavuşması bekleniyor.