Bodrum FK’da hedef Serdar

TRENDYOL Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, savunmaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği gibi Ali Aytemur'un yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle stoper bölgesine yoğunlaşan yeşilbeyazlılar, Fenerbahçe'den Yigit Demir için girişimlere başlamıştı. Muğla ekibinin bu transferde pürüz çıkması durumunda Trabzonspor'dan Serdar Saatçı'ya yöneleceği öne sürüldü.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

BU sezon bordo-mavililerde forma şansı bulamayan ve üzerine bir de sakatlık yaşayan 22 yaşındaki futbolcunun da yeniden çıkış yapabileceği bir takıma gitmek istediği gelen bilgiler arasında. 2028 yılına kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan Serdar için Bodrum FK'nın kiralama teklifini sunacağı iddia edildi. İki kulüp yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi noktalaması bekleniyor. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve bu takımda profesyonel olan genç stoper, daha sonra Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Braga'da 3 sezon oynayan Serdar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzon'a gelmişti.

ALİ GURURLANDIRDI

1'İNCİ Lig'de liderlik koltuğunda oturan Bodrum Futbol Kulübü, genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Türkiye U21 Milli Takımı'nda sergilediği performansla gururlandı. Ay-yıldızlı takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu H Grubu'nda Litvanya'yı deplasmanda 2-1 yenerken, Ali iki gole imza attı. Maçın henüz 1'inci dakikasında ağları havalandıran 21 yaşındaki oyuncu, 76'ncı dakikada da sahneye çıkarak milli takıma 3 puanı getiren golleri kaydetti. Sezon başında Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, yeşil-beyazlılarla 1'inci Lig'de 13 maça çıktı. Ali Habeşoğlu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.