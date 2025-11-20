Egeliler filede zor virajda

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden 3 Ege ekibi hafta içi mesaisinde kritik müsabakalara çıkacak. Sezona kötü başlayan ancak son haftalarda çıkışa geçen Aras Spor, Play- Off için çekiştiği Beşiktaş'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak kritik müsabaka saat 15.00'te başlayacak. TRT Spor zorlu karşılaşmayı canlı olarak yayımlayacak. İzmir ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Günün diğer maçında Göztepe, kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden olan İlbank'a konuk olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki maç 15.00'te başlayacak. TVF Voleybol TV Youtube kanalı müsabakayı yayımlayacak. Sarı-kırmızılılar, son üç maçını kaybederken, direkt rakiplerinden olan İlbank'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor.

KRİTİK MÜSABAKA

Günün diğer maçında ise düşme hattında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, son sıradaki Bahçelievler Bld'ye konuk olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak ve TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aydın ekibi, rakibini mağlup ederek düşme hattından çıkmak istiyor.