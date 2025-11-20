İrfan’a af gündemde

FENERBAHÇE'DE Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun yönetimle İrfan Can'ın durumunu konuştuğu ve "Ocak ayındaki kampta yeniden değerlendireceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise yıldız futbolcuya ocak ayında af çıkacağı yönünde. İrfan Can, İspanya ile önceki akşam oynanan milli maça ilk on birde başlamıştı.

"FENERBAHÇE AİLEM'

İRFAN Can Kahveci mücadelenin ardından Fenerbahçe'deki durumu ile ilgili de konuştu. "Benim de buradan sonrası için bir sınavım olacak, kulübümde. İnşallah her şey çözülür. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde de saha dışında da takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacağım. İnşallah süreç de uzamaz. Fenerbahçe ailemle de bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.