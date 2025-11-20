Kenan Yıldız için Juventus devrede

TÜRKİYE A Milli Takımı ve Juventus forması altında gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın Serie A devindeki geleceği merak konusu oldu. Zebralar ile sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayında bitecek olmasına rağmen adı birçok Avrupa devi ile anılan 20 yaşındaki futbolcu için Juventus yönetimi şimdiden kolları sıvadı. Juventus Kulübü Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, yıldız sol kanat oyuncusu ile sözleşme uzatmaya yakın olduklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı."