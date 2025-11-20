Kusadası 1923’te Altınay istifa etti

SEZONA şampiyonluk mesajlarıyla başlayan ve 2025-2026 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kuşadası 1923 SK.'da yaşanan beklenmedik istifa takımda şok etkisi yarattı. BAL ligi 7'nci hafta karşılaşmaları kapsamında, kendi sahasında Eti Maden Eti Spor karşısında aldığı 7-0'lık yenilgi neticesinde Teknik Direktör Metin Altınay'ın istifası gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli teknik adam istifası kendi sosyal medya hesabından, "Kusadası 1923 SK. ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." sözleriyle duyurdu. Lig karşılaşmaları devam ederken teknik adam Altınay'ın beklenmedik istifası takıma gönül veren taraftarlar arasında da üzüntüyle karşılandı.