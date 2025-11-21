Kara Kartal’a Japon orta saha

BEŞİKTAŞ, transferde önemli bir futbolcu için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Hidemasa Morita'yı takip listesine aldı. Portekiz basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ın Sporting ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Morita ile ilgili girişimde bulunacağı ifade edildi. 2022'den bu yana Sporting'de oynayan Morita, orta sahada 8 numara olarak görev yapıyor. Japonya Milli Takımı'nda da yer alan deneyimli futbolcu, ocak ayında da takımından ayrılabilir. Beşiktaş'ın yıldız orta sahayı takip eden kulüpler arasında olduğu ve ara transfer döneminde Sporting'le temasa geçeceği öne sürüldü.

HİDEMASA Morita, Japonya Milli Takımı'nda düzenli olarak şans bulurken 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor. 30 yaşındaki yıldız 2022 Dünya Kupası'nda da Japonya forması giydi. Sporting Lizbon'da 3 senedir forma giyen Hidemasa Morita, kariyerinde en büyük çıkışını Santa Clara ekibiyle yapmıştı. Morita'nın transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın tarihinde Shinji Kagawa'dan sonra forma giyen ikinci Japon futbolcu olarak kayıtlara geçecek.