Karşıyaka potada Mersin önünde

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Manisa Basket'e 80-69 mağlup olan Karşıyaka, bugün 9'uncu haftanın açılış maçında Mersin Spor'a konuk olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 15'inci sırada düşme hattında yer alan Karşıyaka, 2 galibiyeti bulunan bir basamak üstündeki Mersin ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Yeşil-kırmızılılarda bu maç öncesinde genel menajer Nihat Pala görevinden ayrılırken, Chris Chiozza'da yönetim kurulu kararıyla takımdan gönderildi.