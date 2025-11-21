Karşıyaka’ya Ömer piyangosu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da bahis eylemi nedeniyle eylül ayında 8 ay futboldan men cezası alan santrfor Ömer Faruk Sezgin, cezasında indirime gidilme ihtimalinin doğmasıyla takıma döndü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafından yapılan bahis soruşturması kapmasında bazı futbolculara 45 gün ceza verilirken, Karşıyaka yönetimi Ömer Faruk'un cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

DENİZLİ MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ

SON gelişmelerin ardından İzmir'e gelen tecrübeli golcü yeniden takımla antrenmanlara başladı. Karşıyaka yönetimi Ömer Faruk'un alt lig maçlarını izlemek için bahis uygulamasına üye olup, sadece verilen üyelik bonusuyla bahis oynadığını savunarak cezada indirim talep edecek. Öte yandan 29 Kasım'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının başlama saati 17.00 iken 19.00 olarak değiştirildi.