Manisa FK zincir kıracak

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de bugün perde açılacak. Küme düşme hattında yer alan iki takım Manisa Futbol Kulübü ve Adana Demirspor, 14'üncü haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörü Taner Taşkın ile vedalaşan Manisa FK'da göreve getirilen Mustafa Dalcı takımıyla ilk resmi müsabakasına çıkacak. TOURE

MAÇTA OYNAMAYACAK

Ev sahibi siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Birama Toure, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Manisa FK takımı 10 puanla 18'inci sırada yer alırken, eksi 17 puana sahip Adana Demirspor ise sonuncu durumda. Manisa temsilcisi, rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Siyahbeyazlıların sahaya Vedat, Yusuf, Ayberk, Herelle, Yasin, Cissokho, Adekanye, Benrahou, Lindseth, Burak ve Diony 11'yle çıkması bekleniyor.