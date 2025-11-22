Altekma’nın konuğu İBB Spor olacak

EFELER Ligi'nde son olarak hafta içi mesaisinde deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek 4 maç sonunda 2 galibiyete ulaşan 7'nci sıradaki Altekma bugün evinde kendisi gibi 6 puanı bulunan bir basamak altındaki İBB Spor ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisi Altekma, rakibini seyirci desteğiyle dize getirerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Altekma'nın CEV Challenge Kupası'ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Sliedrecth Sport oldu. Turnuvaya 16'lı Finaller Turu'nda başlayacak İzmir ekibi, rakibiyle ilk maçına 7 Ocak'ta evinde çıkacak.