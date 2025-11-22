Aslan zorlu virajda

SÜPER Lig'de milli ara sona erdi ve lider Galatasaray, bıraktığı yer olan zirveden yoluna devam etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, 10 gün içerisinde iki kulvarda birden 3 önemli maça çıkacak. Ligde yarın Gençlerbirliği sınavıyla zorlu maratona start verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi haftasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. 1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile derbi mücadelesi oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, kritik maçlar öncesi seferberlik ilan etti. Ligde ezeli rakibi Fener'in 1 puan önünde liderliğini sürdüren G.Saray, derbiye kadar farkı korumak istiyor. Ayrıca sarı-kırmızılıteknik patron Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine tam kadroyla çıkmayı hedefliyor.

YILDIZLAR İÇİN SEFERBERLİK

OKAN Buruk'un aklını kurcalayan isimler sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Yunus Akgün. Gençlerbirliği maçında oynayamayacak olan Osimhen, Gilloise karşısında süre alabilir ama Okan Buruk'un asıl hedefi Nijeryalı yıldızı Kadıköy'de Fenerbahçe sınavında sahaya sürmek. Düz koşulara başlayan Yunus'un da 10 gün sonra oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.