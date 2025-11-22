Federasyondan ikinci hamle

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek. TFF'den yapılan duyuruda, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025 tarihinde yine Riva'da yaptığı basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını ilk kez açıklamıştı.

MERAKLA BEKLENİYOR

Başkan Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları bahis operasyonunu resmen başlatırken, hakemlerin yanı sıra, kulüp yöneticileri ve 1024 futbolcu da PFDK'ya sevk edilip çeşitli cezalar almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, önceki gün yaptığı "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Operasyonlar sürebilir" açıklamasının ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yapacağı basın toplantısı merakla bekleniyor.

HAKEMLERDEN MİLYONLUK İŞLEM

"FUTBOLDA bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8'i tutuklu 17 hakem hakkında MASAK raporu açıklandı. Rapora göre hakem Erkan Arslan'ın 2021- 2025 döneminde toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yine şüpheli hakemlerden Yakup Yapıcı 1124 bahis işlemi ile dikkat çekerken, diğer hakemler Yasin Şen, Nevzat Okat, Şenol Bektaş, Ahmet Kıvanç Kader, Sabri Emre Tekin, Nurullah Bayram, Miraç Yıldırım, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Umut Kaptan, Arif Taşkın, Ufuk Tatlıcan, Bedirhan Efe Akdoğan, Mustafa Özel ve Cihad Buyurgan'ın da hesaplarında milyonluk ve 100 binleri bulan finansal işlemlere rastlandı.