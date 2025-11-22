Hedef Fatih!

TREDNYOL Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK'da teknik heyet ve futbolcular maçlara odaklanırken, yönetim kurulu devre arasında yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer'den aldığı transfer listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren kurmayların gündemine son olarak Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden olan Fatih Aksoy geldi. Alanyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı öne sürülürken, bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacının takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLA BAŞLADI

Yeşil-beyazlıların Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bilinirken, Alanyaspor cephesinden gelen ilk bilgiler bonservisiyle gönderilmek istendiği yönünde. Yapılan ilk temasın ardından Fatih'in Muğla ekibinden düşünmek için süre istediği iddia edildi. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve bu takımda profesyonel olan Fatih, iki sezon Sivasspor'a forma giydikten Alanyaspor'a geldi. Son 6 sezondur yeşil-turunculu formayı giyen ve kaptanlık da yapan tecrübeli isim, bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.