Karşıyaka yine kayıp

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka, 9. haftanın açılış karşılaşmasında 1 galibiyet farkla 1 basamak üstünde yer alan Mersin SK'ya konuk oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta ev sahibi ekip Cruz ve White ile etkili olurken, KSK ise Alston, Manning ve Young ile dış şutlarda etkili oldu. Bu çeyrek 22-17 Mersin'in üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Mersin tempoyu artırdı. Olaseni ve March'ın sayıları sonrası fark 9'a çıkınca KSK mola aldı. Mola dönüşü fark 14 sayıya kadar çıkarken, savunmasını sertleştiren Karşıyaka hücumda da doğru opsiyonları bulunca farkı 4'e kadar indirdi: 35-31. Devreye Mersin'in 41-40 üstünlüğüyle gidildi.

SON HÜCUMA KADAR BIRAKMADILAR

İKİNCİ yarının başında Mersin pota altında Olaseni ile sayılar buldu. Hücumda bocalayan KSK, top kayıpları yapınca farkın açılmasını engelleyemedi. Young'ın sayılarıyla oyunda kalan Kaf-Kaf, son çeyreğe girilirken farkı 6'ya çekti: 63-57. Dördüncü periyotta Mersin hızlı hücumlarla etkili oldu. Kaf-Kaf boş hücumlar nedeniyle farkın 10 sayıya çıkmasını engelleyemedi. Son saniyelerde üst üste sayılar bulan Karşıyaka farkı 2 sayıya kadar çekse de rakibini yakalayamadı ve maç 92-87 sona erdi.