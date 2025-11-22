Kartal ayakta!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş, devre arasında dev transfer operasyonu için düğmeye bastı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, devre arası için yönetimden kale, savunma, orta saha ve kanatlara en az 4 takviye isterken, yönetimin hedefindeki iki isim belli oldu. Kaleci Mert Günok'un gözden düşmesinin ardından, 1 numara arayışlarına başlayan Kartal, ilk sıraya İspanya karşısında milli formayla harika işlere imza atan Altay Bayındır'ı aldı. Yönetim, İngiliz ekibi Manchester United ile masaya oturup devre arasında Altay'ı kiralamak için teklifte bulunacak. Siyahbeyazlılarda orta sahaya ise düşünülen isim Salih Özcan oldu.

2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen gurbetçi futbolcu için Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile yeniden temas kurulacak. Scout şefi Eduard Graf'ın Salih Özcan için Borussia Dortmund'a 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı iddia edildi. Siyahbeyazlı yönetim, devre arasında yapacağı bu iki takviye ile ikinci yarıda Beşiktaş'ı ayağa kaldırmayı planlıyor. Sergen Yalçın'ın talep ettiği diğer mevkiler için de siyahbeyazlı yönetim çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

RAFA SİLVA FORMÜLÜ

BEŞİKTAŞ'TA son günlerin ana gündem maddesi olan Rafa Silva krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İdmanlara çıkmayan ve kontrollerinde herhangi bir sakatlığa rastlanmayan Portekizli yıldızın niyeti, Benfica'ya geri dönmek. Ancak Portekizli yıldızdan bonservis almayı planlayan yönetim farklı bir formülü gündeme getirdi. Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden kalan borcu azaltmak için Benfica ile pazarlığa oturacak. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine, "Rafa Silva'dan bonservis bedeli almayalım, mevcut borcu indirelim" teklifini sunacak.