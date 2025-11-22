Süper Kupa’da kuralar çekildi

YENİ formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve Samsunspor'un mücadele edeceği Süper Kupa kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda; Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesi ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Dört kulübün temsilcileri de kura çekimi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.