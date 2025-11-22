Trabzonspor’un İstanbul uğuru

SÜPER Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'a İstanbul ekipleri uğurlu geliyor. Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'u mağlup ederken, tek yenilgisini 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında aldı. Bordo-mavililer lider Galatasaray ile ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.