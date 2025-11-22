  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Trabzonspor’un İstanbul uğuru

Trabzonspor’un İstanbul uğuru

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trabzonspor’un İstanbul uğuru

SÜPER Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'a İstanbul ekipleri uğurlu geliyor. Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'u mağlup ederken, tek yenilgisini 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında aldı. Bordo-mavililer lider Galatasaray ile ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA