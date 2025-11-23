Beşiktaş Samsunspor ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip puanını 21'e yükseltirken Samsunspor ise puanını 24 yaptı. Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren siyah-beyazlı ekip, dönüşte Samsunspor karşısında puan kaybetti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 66. dakikada Ndiaye ile 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu şekilde tamamlandı.