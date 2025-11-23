Beşiktaş Samsunspor ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekip puanını 21'e yükseltirken Samsunspor ise puanını 24 yaptı.
Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren siyah-beyazlı ekip, dönüşte Samsunspor karşısında puan kaybetti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 66. dakikada Ndiaye ile 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu şekilde tamamlandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı golün yanı sıra yaptığı hatayla maça damga vurdu.
El Bilal Toure'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cengiz, 57. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı oyuncu karşılaşmanın 66. dakikasında ise Samsunspor'un golünde öne çıktı. Beşiktaş hücuma çıkmak üzereyken kendi ceza alanındaki Gabriel Paulista'ya verdiği pası kapan Ndiaye, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.
Cengiz Ünder 70. dakikada ise yerini Jota Silva'ya bıraktı.