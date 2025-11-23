Fethiyespor’da hedef yenilmemek

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 30 Kasım Pazar günü oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selahattin Dinçel'in istifasının ardından göreve getirilen kaleci antrenörü Reha Özmen yönetiminde çalışan Muğla ekibinde tek hedef Bursa deplasmanında alınacak puan ya da puanlar. Fethiyespor'da golcü Nurettin Çakır'a da bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilirken, kaptan Çakır kulüpten izin alıp antrenmanlara çıkmıyor. 3 ay ceza alan Mehmet Kaan Türkmen, Ahmet Mert Koşar, 45 gün ceza alan Ramazan Çevik, Serdar Can Eralp, Miraç Göktürk Özel ile 6 ay ceza alan Furkan Ceylan'ın antrenmanlara devam ettikleri gözlendi. Öte yandan Fethiyespor yönetim kurulunun toplanıp, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan futbolcular ile ilgili önümüzdeki günlerde bir karar verilmesinin beklendiği öğrenildi.