Göztepe Basketbol seriyi 4 maça çıkardı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde son 3 haftayı kayıpsız geçerek tekrar üst sıralara tırmanan Göztepe, 11. haftada İzmir'de Harem Spor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, başa baş giden maçı son çeyrekte öne geçerek kazanmasını bildi. İlk çeyreği 21-20, devreyi de 39-35 önde geçen Göz-Göz 3. çeyrekte üstünlüğü kaybetse de tekrar öne geçmeyi başardı. Son periyoda girerken 61-57 önde olan İzmir ekibi, bu bölümde de rakibinin yetişmesine izin vermedi. Maçı 77-70 kazanan Göztepe, üst üste 4. galibiyetini alarak 3. sıradaki yerini korudu.