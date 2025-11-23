Göztepe’ye sert rakip: Son iki maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bugün Kocaelispor’u konuk edecek

SÜPER Lig'de hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, milli aranın ardından yarın 13'üncü hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıklarını atlatan stoperler Furkan Bayık ve Alan Godoi şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Sarı kart cezası olan sağ kanat Arda Okan ise bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'ncı kategori 600 TL olarak belirlendi. Göztepe son iki maçında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üçte üç yapmanın peşinde.
STANİMİR STOİLOV'DAN OYUNCULARA UYARILAR
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zorlu Kocaelispor müsabakası öncesi oyuncularını uyardı. Bulgar Teknik Adam, rakiplerinin son haftalarda çıkışa geçtiğini belirterek öğrencilerine rehavet uyarısı yaptı. Kocaelispor'un Galatasaray karşısında aldığı maçın görüntülerini oyuncularına izleten deneyimli teknik direktör, rakibin yaptıklarını ve yapamadıklarını oyuncularına ezberletti. Stoilov'un futbolcularına istedikleri Avrupa bileti yolunda dev bir adım atacaklarına inandığını belirtti.
ESKİ DOSTLAR KARŞI KARŞIYA
GÖZTEPE ile Kocaelispor arasındaki müsabaka eski dostları da rakip yapacak. Şu an Kocaelispor forması giyen üç isim geçmişte sarı-kırmızılı forma altında ter dökmüştü. Gökhan Değirmenci, 2015- 2016 sezonunda Göztepe kalesini korumuştu. Tecrübeli kaleci, o sezon 16 maçta görev yapmıştı. Takımın önemli isimlerinden olan Tayfur Bingöl'de yine 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Göztepe formasını giymiş ve 2017 sezonunda Birinci Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Tayfur, sarı-kırmızılılarda 88 maça çıkarken, 11 gol atmıştı. Tarkan Serbest ise Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü 2024 yılında bir sezon forma giyerken şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
TARAFTARLARDAN MAÇA ÖZEL HAZIRLIK
GÖZTEPE taraftarları, zorlu Kocaelispor maçına özel hazırlık yapıyor. Aralarında yıllara dayanan bir rekabet olan iki kulübün taraftarları da müsabakaya büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla birlikte başlayacak desteğin karşılaşma sonuna kadar sürmesi için önemli uyarılar yapıyor. Göztepe taraftarları sosyal medya hesaplarından ortak yayınladıkları bildiriyle maça gelecek taraftarlara tribünde uyulması gereken kuralları hatırlattı. Ayrıca taraftar gruplarının maç öncesi yeni pankartlar hazırladıklarına dair gelen bilgiler de mevcut durumda.