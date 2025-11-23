Hakemlere ret!

Tüm Türkiye'yi şok eden bahis skandalıyla ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

ÜÇ HAKEM İÇİN BEKLENİYOR

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi. Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor. Bu hakemlerin yapılan soruşturmanın ardından çıkacak karara göre mesleklerine devam edebilecekleri belirtiliyor. Futbolcularla ilgili indirim kararı alınması beklenirken, gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısına çevrilmiş durumda.

360 FUTBOLCU DAHA SEVK EDİLECEK

Futboldaki bahis skandalı yeni bir boyut kazanıyor. Profesyonel liglerde bahis oynadıkları tespit edilen futbolcular, bilindiği üzere PFDK tarafından 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmışlardı. Türkiye Futbol Federasyonu, şimdi yeni bir hamleyle profesyonel liglerde amatör lisansla oynayan futbolculardan bahis oynadıkları tespit edilenleri PFDK'ya sevke hazırlanıyor. Bahis oynadıkları tespit edilen 360 futbolcunun yarın profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilecekleri öne sürüldü.