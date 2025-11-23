Jose Mourinho: ‘İhanet edenleri asla sevmem!’

PORTEKİZ Kupası 4. tur maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3 . Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Portekizli teknik adam, oyuncuları hakkında gündeme oturan olay açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var" dedi.