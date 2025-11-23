Manisa hayata döndü

TRENDYOL 1'inci Lig'de haftaya düşme hattında giren Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor'u evinde 5-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başardı. Kötü sonuçların ardından teknik direktör Taner Taşkın'la yollarını ayırıp Mustafa Dalcı'yı dümene geçiren siyah-beyazlı Ege temsilcisi, yeni teknik adamıyla çıktığı ilk müsabakadan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadı. Ligdeki 3'üncü galibiyetini elde eden Manisa Futbol Kulübü, 13 puana yükselip umut tazeledi.

"BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇTI"

Takımın başında ilk karşılaşmasına çıkan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Maç özelinde çok fazla söylenecek bir şey yok. Tabii ki bu maça çok ciddi hazırlandık. Bizim amacımız bu maçı kazanmak, kazanırken de bir şeyleri kaybetmemek, işte oyuncu kaybetmemek, sakatlanmamak, kırmızı kart görmemek gibi durumlar önceliğimizdi. Dolayısıyla çok şükür maçımızı kazandık. Bu bizim için bir başlangıçtı. Oyuncularımız için bir özgüvendi, ihtiyaçları vardı. Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftarı önündeki şanssızlığını da kırdı.

SİYAH-BEYAZLILAR, Adana Demirspor galibiyetiyle iç sahadaki şanssızlığını da kırmayı başardı. Geride kalan süreçte taraftarı önünde 7 karşılaşmaya çıkan Manisa FK, evinde 5 maç aradan sonra galibiyete uzanmayı bildi. Sezonun ilk iç saha maçında Hatayspor'u 2-1 yenen, ardından taraftarı önünde oynadığı 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Adana temsilcisi karşısında aldığı 3 puanla kötü gidişe 'Dur' dedi.