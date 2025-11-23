Menemen FK’nın zorlu fikstürü

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'yı, 15 günlük aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir temsilcisi bu süreçte üst sıralara oynayan iki ekiple karşılaşacak, bir de Ege derbisine çıkacak. Sarı-lacivertliler ilk olarak 5. sırada yer alan Ankara Demirspor'u taraftarı önünde konuk edecek, ardından lige tutunma mücadelesi veren Somaspor'a konuk olacak. Menemen FK sonrasında ise iç sahada İzmir derbisinde lider Aliağa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 11. basamaktaki sarı-lacivertliler bu zorlu periyottan çıkaracağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.