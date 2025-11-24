Fener 5.viteste

Süper Lig'de Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti: 2-5. 6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi'nin ceza sahasına pasında Ali Sowe'un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 15'te ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 24'te Nene'nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARI AÇILDI

54'te Fred'in vuruşunda kaleci Fofana'ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi: 2-1. 58'de Nene'nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2. 63'te Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sıradan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 65'te Duran'ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio'nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2. 78'de Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri'ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-2. 89'da Asensio'nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown skoru belirledi: 5-2.

ASENSİO YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Rize karşısında attığı iki golle hem galibiyetin mimarı oldu hem de takımına hayati 3 puan kazandırdı. Yıldız futbolcu, ligdeki 6. golünü atarken, Beşiktaş ve Kayserispor'un ardından Rizespor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmış oldu. Yıldız futbolcu ilk olarak farkı bire indiren golü attı. Ardından bir kez daha sahneye çıkan Asensio takımını öne geçirdi.

KADRODA REVİZYON

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor müsabakasın göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Kayserispor maçında ilk 11'de oynattığı Nelson Semedo'yu cezası, Edson Alvarez'i ise milli maç takvimi nedeniyle kadroya almazken, Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar maçın son düdüğünün ardından futbolcularıyla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.