Gaziantep FK hayata döndü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı. Sezonun 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep ekibi, 10. haftada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Gaziantep FK, 11. haftada Alanyaspor ile deplasmanda golsüz, 12. haftada ise sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Önceki gün Kayseri ekibini 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, 3 maçın ardından galibiyet almayı başardı. Ligde 22 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.