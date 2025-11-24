Gözler TFF’de

Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacak. Hacıosmanoğlu'nun bahis ile ilgili açıklamalarının Cumhuriyet Savcılığı tarafından ihbar kabul edilmesiyle başlayan süreçte ülke genelinde düğmeye basılırken, hakemlerle başlayan ve futbolcularla devam eden soruşturma, gelinen son noktada yöneticilere kadar sıçramıştı.

Geride kalan süreçte 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiği açıklanmış, 2. Lig ve 3. Lig iki hafta ertelenmiş, ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen bu futbolculara 45 günden 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklanmış, 149 hakem hakkında en az 8, en fazla 12 ay olmak üzere hak mahrumiyeti cezası kararı verilmişti.