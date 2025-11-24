  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa Basket kendine gelemedi

İstanbul deplasmanından eli boş dönen Ege ekibi, son 4 maçta 3. yenilgiyi alarak kötü gidişi sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında istediği sonuçları alamayan Manisa Basket, hedeflerin uzağında kaldı. Son 4 karşılaşmada sadece düşme hattındaki Karşıyaka'yı mağlup edebilen Ege temsilcisi, son olarak Beşiktaş deplasmanından da eli boş döndü ve Play- Off hattının dışında kaldı. Anadolu Efes ve ligin yeni ekibi Trabzonspor'a kaybettikten sonra Ege derbisinde Karşıyaka'yı yenerek kötü gidişe dur diyen Manisa, zorlu Beşiktaş deplasmanında yenilmekten kurtulamadı. İlk 9 haftada 3 galibiyette kalan Ege ekibi, rakiplerinin kazanmasıyla alt sıralara geriledi.

ZORLU BİR FİKSTÜRÜ VAR

Manisa Basket'i önümüzdeki haftalarda birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Bu hafta ligde üst sıraları zorlayan Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek olan Ege temsilcisi, ardından Play-Off yarışındaki Tofaş'a konuk olacak. Manisa Basket, bu maçın ardından Ege derbisinde Aliağa Petkimspor'u konuk edip ardından Fenerbahçe Beko deplasmanına gidecek.

