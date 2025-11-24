Takviye çalışmaları devam ediyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın rotasını Rusya'ya çevirdiği iddia edildi. Savunma bölgesini güçlendirmek ve alternatifleri artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Zenit'te forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino'yu yakından takip ettiği öne sürüldü. 2023-2024 sezonunun devre arasında Fluminense'den Rus ekibine transfer olan Sambacı, bu sezon 14 karşılaşmada forma giydi. Kariyeri boyunca yalnızca üç takımda forma giyen ve istikrarıyla dikkat çeken Nino, Criciuma, Fluminense ve Zenit'te görev yaptı.