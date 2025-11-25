KSK hareketli

Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta tek galibiyette kalarak düşme hattına yerleşen Karşıyaka Basketbol Takımı, milli arada kadrosunda geniş çaplı bir operasyona hazırlanıyor. Milli maçlar sebebiyle liglere 5 Aralık'a kadar ara verilecek ve yeşil-kırmızılılar, ligde tutunma adına kadrosunda önemli değişikliklere gidecek. ABD'li oyun kurucusu Chiozza ile yollarını ayıran İzmir ekibinde Mersin Spor yenilgisi sonrası başantrenör Candost Volkan, 2 yerli oyuncu ile daha vedalaşacaklarını açıklamıştı. Bu oyuncuların Meriç Kuntker ve Mihail Naumoski olduğu öğrenildi. Mersin Spor müsabakasının 10 kişilik kadrosunda da yer almayan 2 basketbolcunun biletinin kesildiği ifade edildi.

EN AZ DÖRT İSİM ALACAK

İzmir ekibinin, Candost Volkan'ın raporu doğrultusunda, 2 yabancı ve 2 yerli oyuncu takviyesi yapması bekleniyor. Chiozza'nın dışında sezon içinde Ricky Tarrant da düşük performansı sebebiyle gönderilmişti. Açılan yabancı kontenjanı sonrası yeşil-kırmızılıların, pota altına 1 yabancı oyuncu ve 1 yaratıcı kısa oyuncu almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Egemen Güven ve Samet Geyik'in de milli arada tam hazır hale gelmesiyle 7 Aralık'ta içeride oynanacak Beşiktaş maçında Kaf- Kaf yeni bir sayfa açmaya çalışacak. İzmir ekibi sezon sonuna kadar en az 10 galibiyete ulaşarak sezonu rahat bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyor. İzmir ekibinin taraftarları da sosyal medyada Karşıyakalı iş insanları ve eski başkanlara çağrıda bulunarak, basketbol takımının kadrosunun güçlenmesi için gerekli bütçenin oluşturulması gerektiği çağrısında bulundu.