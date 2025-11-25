Merkezefendi araya mutlu girdi

Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 81-73 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket ilkleri yaşayıp milli araya mutlu girdi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Denizli ekibi ilk defa dış sahada kazanmayı da başardı. Ligde daha önce çıktığı 4 deplasman maçını kaybeden Merkezefendi, Petkim zaferiyle 9 maçta 4 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını tamamen kopardı. FIBA Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen 1 haftalık araya moralli giren Merkezefendi'de ilaç gibi gelen bir galibiyet aldıklarını söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, Aliağa gibi bir deplasmanda kazanmanın önemine vurgu yaptı.

ÜÇ İSİM MİLLİ TAKIMA GİDECEK

Aktaş, "Bu sene orta sıralarda kalmak ve alttan uzaklaşmak istiyoruz. Düşmemeye oynayan değil, biraz daha yukarı oynayan bir takım yaratma hüviyetindeyiz; amacımız bu. Bunun için de deplasman kazanmamız gerektiğini diyordum. Bu galibiyet sıralama açısından da bizim için önemliydi ve bunun bilincindeydik. Özellikle müdafaa kısmında çok iyi mücadele verdik. Milli arada bütün sporculara başarılar diliyorum. Biz de üç oyuncumuzu milli takımlarına gönderiyoruz. İnşallah milli takım arasını sakatlıksız, belasız geçirirler. Ondan sonra sezonumuza devam ederiz" dedi. Denizli ekibinden Mahir Ağva Almanya, Roko Badzim Hırvatistan, Alen Omic ise Slovenya'nın milli takımlarına davet edilmişti.