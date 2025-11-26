2. Lig kaldığı yerden

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri hafta içi mesaisinde sahaya çıkıyor. Muğlaspor liglere verilen aranın ardından bugün evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturması nedeniyle cezalı Canberk, Yiğitali, Serhat Enes, Berat, Muhammet Enes, Cebrail, Yalçın, Cengiz, Fatih ve Batuhan forma giyemeyecek. Grupta son sıraya demir atan Bucaspor 1928 evinde Adana 01 FK ile oynayacak. Cemil Şeboy Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Buğra, Şerif, Aybars, Umut, Muzaffer Buğra, Ali Emre ve Hasancan forma giyemeyecek.

ALTINORDU'DA 7 EKSİK BULUNUYOR

Düşme hattında 18'inci sırada bulunan Altınordu ise deplasmanda Kastamonuspor'la karşılaşacak. Karşılaşma, Gazi Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. Kırmızı-lacivertli İzmir ekibinde Uğur'un yanı sıra, İzlem Anıl, Mustafa, Arif, Tugay, Hasan Berat ve Umut görev yapamayacak.