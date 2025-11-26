Bodrum FK dışarda yok

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 kaybedip liderlikten 3'üncülüğe gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, puanları dış sahada saçtı. Evinde bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans ortaya koyan ve 19 puan toplayan yeşilbeyazlılar, gurbette ise kayıplar yaşadı. Deplasmanlarda 7 karşılaşmaya çıkan Bodrum temsilcisi, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi elde ederek 8 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlılar son iki deplasman maçını ise gol atamadan yenilgiyle bitirdi. Önce Boluspor'a 3-0, son olarak da Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Ege temsilcisi ilk iki sırayı lider Pendikspor ve Esenler Erokspor'a devretti. Bodrum Futbol Kulübü bu hafta sonu evinde önemli rakiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.