Fenerbahçe şans tanımadı

CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'yı set vermeden mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, ne kadar iddialı olduğunu ilk maçtan göstermiş oldu. Müsabakaya file üzerinde kurduğu üstünlükle başlayan Fenerbahçe, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, 25-19 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette Portekiz ekibi oyundan tamamen koptu. Aradaki farkı hızla artıran Fenerbahçe Medicana bu seti de 25-12 alarak müsabakayı 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Rus oyuncu Arina Fedorovtseva attığı 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe 2. hafta maçında 4 Aralık Perşembe günü İtalya ekibi Novara'ya konuk olacak.