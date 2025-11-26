İzmirspor’da Bayraktar dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, yeni teknik direktörünü buldu. İzmir ekibi Görkem Güngör'den boşalan koltuğu 54 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Levent Bayraktar ile doldurdu. Yapılan açıklamada, "İzmirsporumuzda teknik adamlık görevi, yapılan değerlendirmelerin ardından Levent Bayraktar'a emanet edilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün, tecrübesi ve futbol bilgisiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.