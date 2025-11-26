Kanarya potada beşinci viteste

EUROLEAGUE'İN 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle beşte beş yaptı. Kanarya maça tutuk başlarken, dış atışlarda etkili olan konuk ekip, ilk periyotu 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrek başa baş geçti. İki takımda birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Bologna soyunma odasına 31-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte sarı-lacivertliler oyun hakimiyetini eline aldı. Fenerbahçe, son bölüme 50-47 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ancak son anlarda hata yapmayan Fenerbahçe Beko maçı 66-64 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin attığı 18 sayıyla maçın yıldızı oldu.