Karşıyaka Stefan Moody’i almak için harekete geçti

Karşıyaka Basketbol, son olarak İtalyan ekibi Varese’de forma giyen 32 yaşındaki oyun kurucu Stefan Moody’yi kadrosuna katmak istiyor.

Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en zor dönemlerinden geçen Karşıyaka, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Manisa Basket maçında tribündeki yöneticilere havlu atan ve beklentilerin altında kalan ABD'li guard Chris Chiozza ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, oyun kurucu transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen 32 yaşındaki Stefan Moody için harekete geçen Karşıyaka, deneyimli oyuncuyla temas kurdu ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Basket forması giyen Moody, 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'da görev yapmıştı.

