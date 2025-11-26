Kartal’da hedef Fransa

Süper Lig'de bu sezon umduğu çıkışı yakalayamayan Beşiktaş, ikinci devreye güçlü girmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, yurtdışından birçok yıldızı gündemine aldı. Kara Kartal, Borussia Dortmund forması giyen milli yıldız orta saha Salih Özcan'ın ardından, son maçta İspanya'ya attığı golle dikkat çeken Deniz Gül ile Fransa'da St-Etienne forması giyen Gürcü kanat Zuriko Davitashvili'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlı yönetimin son bombası ise yine Fransa'dan oldu. Başkan Serdal Adalı'nın, Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen Adrien Thomasson'u da transfer listesine eklediği ifade edildi.

GÜNCEL DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuya ocak ayı için teklif götürecek olan Kartal, uygun bir bedelle transferi bitirmek istiyor. 31 yaşındaki Hırvatistan uyruklu Fransız on numaranın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'yu buluyor. Kariyeri boyunca Fransa'dan dışarı çıkmayan Thomasson'un kariyerinde yeni bir başlangıç planladığı ve son yıllarda kalitesi yükselen Süper Lig'i iyi bir seçenek olarak görebileceği ifade edildi.

FUTBOLCULAR İÇİN KRİTİK HAFTALAR

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta, futbolcular için en kritik haftalara girildi. İlk yarıyı Karagümrük (D), Gaziantep FK, Trabzonspor (D) ve Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlayacak olan Kartal'da, bu müsakalardan alınacak sonuçlar birçok futbolcunun kaderini belirleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sıradaki 4 maçta farklı isimlere görev vermesi bekleniyor. Oyuncuların göstereceği performanslar, raporlara eklenecek. Ardından kalacak ve gidecek isimler tamamen netleştirilecek.

RAFA SİLVA'DA YENİ GELİŞME

BEŞİKTAŞ'TA Samsunspor beraberliğinin üzüntüsü sürerken takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva konusunda da yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı. 4 günlük programı tamamlayan Rafa Silva'nın takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara başladığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam edilirken Beşiktaş'taki geleceği ise merakla bekleniyor.