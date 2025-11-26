Tire 2021 FK itiraz edecek

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta, 16 puanla 8. sırada bulunan Tire 2021 FK, hafta sonu Eskişehirspor'la oynayacağı maça bahis soruşturması kapsamında ceza alan toplam 10 oyuncusundan yoksun olarak hazırlanırken, sarı kırmızılılar Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Soruşturma kapsamında yaşanan kaostan en fazla etkilenen kulüplerden biri olduklarını belirten teknik direktör Ufuk Uysal, "Cezalı oyuncularımızı yerine 2005 doğumlu ve daha küçük yaşta oyuncu transfer edebiliyoruz ama bu bile bir sorun. Nedeni oyuncuların cezaları bitip sonra kadromuz şişecek. Devre arasına kadar altımızdaki takımlarla puan farkını korumaya çalışacağız. Tahkim Kurulu'na cezaların indirimi konusunda itiraz edeceğiz. Eskişehir karşılaşması önemli bir viraj" dedi.