Trabzon’da Visca sancısı

SÜPER Lig'de haftanın kapanış maçında 100. dakikada attığı golle Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da buruk sevinç yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte, Edin Visca maçın 10. dakikasında sakatlanmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Rakibi Ebosele'nin müdahalesi sonrası yerde kalan yıldız orta saha Visca'nın ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edildi. Dün ameliyat edilen Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatabileceği iddia edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maç sonrası yaptığı açıklamada, "Visca üzücü bir sakatlık geçirdi. Yarın (dün) bir operasyon geçirecek. Kırık olduğu yönünde haber aldık" ifadelerini kullanmıştı.

STEFAN SAVIC ZİYARET ETTİ

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Visca'nın +1 yıl daha şarta bağlı opsiyonu bulunuyor. Bu arada Trabzon'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle tedavi altında bulunan takım kaptanı Edin Visca'yı hastanede ziyaret ederek moral verdi.