Aslan Avrupa’da fren yaptı

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray birçok yıldızından yoksun çıktığı maçta, evinde Union Saint-Gilloise'e yenilerek fren yaptı. Devler Ligi'ne Frankfurt hezimeti ile başlayan Aslan sonrasında Liverpool, Ajax ve Bodo-Glimt'i yenerek 3'te 3 yapmıştı. Belçika ekibi karşısına da favori çıkan Aslan evinde ummadığı bir yenilgi ile karşılaşırken, ilk 8 şansını da zora soktu. Sarı-kırmızılılar 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puanda yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için 3 kritik maça daha çıkacak. Ayrıca sarıkırmızılılar, Devler Ligi'nde kalan üç maçın ikisini deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco (D), 21 Ocak'ta İspanya'dan Atletico Madrid (İ) ve son maçında İngiliz devi Manchester City ile 28 Ocak'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EREN'İN CEZASI ONANDI

PFDK'NIN, Eren Elmalı'ya bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından onandı. Öte yandan Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes İşik, Erhan Çelenk, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün için de 45 günlük cezanın onandığı duyuruldu.