Karşıyaka’da rota Moody

BASKETBOL Süper Ligi'nde tarihinin en zor dönemlerinden geçen Karşıyaka, transfer hamlesi için düğmeye bastı. Ligde 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. basamakta bulunan Kaf-Kaf, çıkışa geçmek için takviye planlıyor. Manisa Basket maçında tribündeki yöneticilere havlu atan ve beklentilerin altında kalan ABD'li guard Chris Chiozza ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, oyun kurucu transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen 32 yaşındaki Stefan Moody için harekete geçen Karşıyaka, deneyimli oyuncuyla temas kurdu ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.