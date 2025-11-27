Menemen FK kalesini kapatamıyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. İzmir temsilcisi geride kalan 12 karşılaşmanın sadece 2'sinde rakiplerine geçit veremedi. Bu süreçte 10 müsabakada da kalesinde gol gören sarı-lacivertliler yalnızca üçüncü haftada deplasmanda Adanaspor'dan ve 5. haftada Kırklarelispor'dan gol yemedi. Menemen FK, Yeni Mersin'den, Isparta'dan, Muşspor'dan, 68 Aksaray'dan, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan, Gebzespor'dan, Fethiyespor'dan ve Mardinspor'dan 1'er, Arnavutköy Belediyespor ve Bursaspor'dan 3'er gol yedi.