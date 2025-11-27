Seferi kendini ikiye katladı

MUĞLA'NIN 1.Lig'deki tek temsilcisi Bodrum FK'da Taulant Seferi rüzgârı esiyor. 29 yaşındaki Arnavut forvet, geçen sezonu unutulmaz bir yükselişle geride bırakıyor.2024-25 sezonunda Bodrum formasıyla 31 lig maçına çıkan Seferi, sadece 4 gol ve 2 asist üretebilmiş, toplam 6 gol katkısıyla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak 2025-26 sezonu onun adeta yeniden doğuşu oldu.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

GERİDE kalan süreçte lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 15 resmi maça çıkan Seferi, rakip fileleri tam 9 kez havalandırdı, 4 de asist yaparak toplam 13 gole doğrudan imza attı. Geçen sezonun tamamında yaptığı gol katkısını henüz Kasım ayını bitirmeden ikiye katladı. Hızlı, teknik ve bitirici özellikleriyle dikkat çeken Arnavut yıldız, Bodrum'un bu sezonki çıkışının en büyük mimarlarından biri haline geldi. Teknik direktör Burhan Eşer'in sisteminde serbest rolle oynayan Seferi, hem gol kralığı yarışında iddialı hem de takımın lider isimlerinden.