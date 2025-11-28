12 Dev Adam iyi başladı

SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI Son periyotta Türkiye; Tarık, Kenan ve Şehmus'un üç sayılık basketleriyle farkı açtı.

Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit'in dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı. Türkiye'de Tarık 20 sayı ve 2 asistle yıldızlaşırken, Şehmus 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Sertaç 14 sayı, 3 ribaund; Kenan 12 sayı, 5 ribaund, 9 asist; Ercan ise 7 sayı, 2 ribaund ile oynadı.