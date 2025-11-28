12 Dev Adam iyi başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 önde geçti.
Tarık, Ömer Faruk ve Şehmus ile skor üreten milliler, 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 20-11. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde bitirdi. Ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte Onuralp'in 12. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 31-20.
Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla toparlanan Bosna Hersek, ikinci periyodun bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 46-45. Milli takım, soyunma odasına 46-45 önde gitti. Milli takım, üçüncü çeyrekte Sertaç ve Tarık'ın kazandırdığı basketlerle hücumda etkili oldu. Ay-yıldızlılar, sonrasında Sertaç'ın 29. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-57. Milli takım, son çeyreğe 67-58 önde girdi.
SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Son periyotta Türkiye; Tarık, Kenan ve Şehmus'un üç sayılık basketleriyle farkı açtı.
Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit'in dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı. Türkiye'de Tarık 20 sayı ve 2 asistle yıldızlaşırken, Şehmus 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Sertaç 14 sayı, 3 ribaund; Kenan 12 sayı, 5 ribaund, 9 asist; Ercan ise 7 sayı, 2 ribaund ile oynadı.