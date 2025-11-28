Bucaspor 1928 yeni sayfa açtı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona futbolda bahis soruşturması nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından 13'üncü hafta karşılaşmasında evinde Adana 01 FK'yı konuk eden Bucaspor 1928, maçı 2-1 kazanarak bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

EKSİKLERE RAĞMEN

Devam eden soruşturma kapsamında hak mahrumiyeti cezaları alan oyuncuları Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emre Pervanlar ve Hasancan Yıldız'dan yoksun sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ilk yarıda attığı gollerle 3 puana uzandı. Bu maça kadar 8 yenilgi ve 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi, puanını 6'ya çıkarıp aylar sonra sonunculuktan kurtuldu.

DOĞANTEZ UMUTLU

Halen düşme potasında yer alan Bucaspor 1928'de alınan galibiyet sonrası umutlu konuşan teknik direktör Tolga Doğantez, yeni bir seri yakalayıp ateş hattından kurtulacaklarını ifade etti. Bucaspor 1928 bu hafta sonu deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.