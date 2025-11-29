3. Lig kaldığı yerden

TFF'nin başlattığı bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ara verilen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta maraton bugün kaldığı yerden başlayacak. Grupta namağlup zirve yarışındaki Karşıyaka ligin flaş ekibi Denizli İdmanyurdu'nu önemli mücadelede ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bahis soruşturması kapsamında her iki ekipte de 7'şer isim hak mahrumiyeti cezası aldığı için sahaya önemli eksiklerle çıkacak.

NAZİLLİSPOR İLK PEŞİNDE

Galibiyetsiz 2 puanla düşme hattında son sırada yer alan ve 1 oyuncusu ceza alan Nazillispor, bugün Eskişehir Anadolu deplasmanına çıkacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Grupta 10 futbolcusu bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Tire 2021 FK da güçlü rakiplerinden Eskişehirspor'u ağırlayacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.